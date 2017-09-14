В Левобережье прогнозируется гроза и ураган
МЧС призывает население к осторожности.
По данным Саратовского гидрометцентра завтра, 15 сентября, местами в Левобережье Саратовской области ожидается сильный дождь, гроза. При грозе будет наблюдать усиление западного ветра с порывами 13-18 м/с.
Температура ночью +11…+16°, в пониженных местах до +8°, днём +22…+27°.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, если во время непогоды вы оказались на улице, необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении, держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций, запрещается находиться вблизи ЛЭП. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
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