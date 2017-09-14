Перед судом предстанет саратовцев, ударивший полицейского в аэропорту

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По информации пресс-службы Южного следственного управления на транспорте, 25 июля текущего года сотрудники полиции линейного пункта в аэропорту города Саратова заступили на дежурство по охране общественного порядка. Во время несения службы они попытались задержать 47-летнего мужчину, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Они подошли к нарушителю и попросили предъявить документ, удостоверяющий личность, а затем пройти с ними в линейный пункт полиции для составления административного материала. В ответ на это тот в присутствии посторонних граждан ударил головой одного из полицейских, затем сорвал ему погоны и публично оскорбил.В настоящее время уголовное дело с подписанным обвинительным заключением направленно в суд.Фото http://kmv.yesyes.ru