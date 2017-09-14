14 сентября 2017 21:56 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:00 | 14 сентября
В Вольске и Ртищеве отметят День города
18:09 | 14 сентября
На Театральной площади пройдет плодоовощная ярмарка
17:19 | 14 сентября
В Левобережье прогнозируется гроза и ураган
16:08 | 14 сентября
Перед судом предстанет саратовцев, ударивший полицейского в аэропорту
15:15 | 14 сентября
Из магазинов в Заводском районе похищены лазерный дальномер и тапки
14:29 | 14 сентября
В школе №102 произошло задымление из-за короткого замыкания
13:40 | 14 сентября
ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» ведет закупки пиловочника для нужд «Доминант» в зимний период
12:47 | 14 сентября
Компания «Долгам.НЕТ» запускает новую программу помощи по процедуре банкротства физических лиц
11:59 | 14 сентября
В Марксовском районе выявлен очаг АЧС
11:06 | 14 сентября
В "Липках" прочтут стихи об осени
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Перед судом предстанет саратовцев, ударивший полицейского в аэропорту

Новости
Перед судом предстанет саратовцев, ударивший полицейского в аэропорту


47-летний местный житель обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По информации пресс-службы Южного следственного управления на транспорте, 25 июля текущего года сотрудники полиции линейного пункта в аэропорту города Саратова заступили на дежурство по охране общественного порядка. Во время несения службы они попытались задержать 47-летнего мужчину, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Они подошли к нарушителю и попросили предъявить документ, удостоверяющий личность, а затем пройти с ними в линейный пункт полиции для составления административного материала. В ответ на это тот в присутствии посторонних граждан ударил головой одного из полицейских, затем сорвал ему погоны и публично оскорбил.

В настоящее время уголовное дело с подписанным обвинительным заключением направленно в суд.

Фото http://kmv.yesyes.ru