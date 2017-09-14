Из магазинов в Заводском районе похищены лазерный дальномер и тапки
Подозреваемые задержаны.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, в отдел полиции Заводского района обратился 41-летний представитель торговой организации. Мужчина сообщил, что из гипермаркета на ул. Орджоникидзе неизвестные похитили лазерный дальномер. Сумма ущерба оценена в 5324 рубля 29 копеек. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий задержан 27-летний саратовец, ранее неоднократно судимый.
Еще одна кража была совершена в магазине на ул. Парковой. Там неизвестная похитила пару домашних тапок стоимостью 315 рублей. О хищении в полицию сообщила 46-летняя представитель магазина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержана 67-летняя женщина. Похищенное изъято при задержании. По данному факту проводится проверка.
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