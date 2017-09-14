В школе №102 произошло задымление из-за короткого замыкания
Учебный процесс планируется возобновить уже завтра.
Инцидент прокомментировали в комитете по образованию администрации Саратова. Там сообщили, что приемка и обследование всех учебных организаций города к началу учебного года проведена в августе. Прием готовности учебного заведения проводила межведомственная комиссия, куда входили, как предствители учредителя, так и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области, сотрудники УМВД России по г. Саратову и других заинтересованных ведомства.
Кроме того, дополнительно было проведено обследование состояния электросети и заземления оборудования (акт электротехнической лаборатории ООО «САР – ВЭМ»).
После сообщения о задымлении в учебное заведение выезжал исполняющий полномочия главы Саратова Сергей Пилипенко.
- К настоящему времени подрядчик приступил к устранению неполадок. Учебный процесс в школе №102 будет возобновлен в штатном режиме завтра, 15 сентября, - сообщили в комитете.
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