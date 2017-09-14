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ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» ведет закупки пиловочника для нужд «Доминант» в зимний период

Новости
ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» ведет закупки пиловочника для нужд «Доминант» в зимний период


ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» ведет активную подготовку к зимне-весеннему сезону, заполняя собственную лесобиржу высококачественным сырьем для производственных нужд в объеме, необходимом для удовлетворения покупательского спроса на дома из клееного бруса «Доминант».

По прогнозам специалистов центра продаж «Доминант», собственника бренда ждет «горячий» зимний период – здесь не ожидают спада покупательской активности в холодное время года, а потому предпочитают действовать по принципу «готовь сани летом». В рамках комплекса мероприятий по подготовке производственных мощностей ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» к зимне-весеннему сезону, в настоящий момент на предприятии осуществляется заполнение лесобиржи высококачественным пиловочником.

Закупки круглого леса ведутся как в регионах ЦФО, так и в северных областях страны.

Для нужд предприятия отбирается пиловочник исключительно высокого качества, соответствующий требованиям действующего государственного стандарта.

Закупка сырья в объеме, необходимом для удовлетворения прогнозируемого покупательского спроса на дома из клееного бруса «Доминант», позволит ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» в полной мере выполнить свои обязательства перед заказчиками, подтвердив статус добросовестного производителя, ответственного лесопользователя и поставщика готовых домокомплектов из клееного бруса высочайшего качества.

Пиловочное сырье из хвойных пород древесины, прежде чем стать строительным материалом для будущих домов, проходит на собственном заводе ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» несколько стадий обработки: распиловку, многократную сортировку, сушку, изготовление ламелей и непосредственно клееного бруса. Все производственные операции подвергаются тщательному технологическому контролю, в результате чего конечный продукт отличается высочайшими качественными характеристиками, что делает его широко востребованным на рынке.

Для бронирования заказа на производство и отгрузку готового домокомплекта «Доминант» в зимний период, следует уже сегодня обращаться к специалистам отдела продаж, расположенного по адресу: Калужская область, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д.1, кор.1. или к региональным дилерам бренда, подробнее о которых можно узнать на официальном сайте торговой марки http://www.dominant-souz.ru/contacts/.

Справочно: Деревянное домостроение «Доминант» - это стратегическое направление деятельности ООО КМДК «СОЮЗ-Центр», одного из ведущих предприятий российской деревоперерабатывающей промышленности, специализирующееся на изготовлении домов из профилированного клееного бруса и материалов для их строительства. Продукция предприятия соответствует российским и европейским стандартам, а также имеет сертификат FSC, подтверждающий легальность источников получения сырья, поступающего на переработку.

Каталог готовых домокомплектов «Доминант» включает более двух десятков базовых проектов различной площади и этажности, в которые заказчик может внести любые коррективы при помощи штатных архитекторов и проектировщиков предприятия. С момента выхода бренда на рынок, в различных регионах России и странах ближнего зарубежья было реализовано свыше пятисот проектов домов из клееного бруса.