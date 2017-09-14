Компания «Долгам.НЕТ» запускает новую программу помощи по процедуре банкротства физических лиц
Воспользоваться программой помощи компании «Долгам.НЕТ» для осуществления процедуры банкротства может любое физическое лицо. Офисы компании расположились в Москве рядом с арбитражными судами, что существенно экономит время на ведение дел. Благодаря разработке собственного программного обеспечения, позволяющего небольшому штату сотрудников вести тысячи дел одновременно, компания сумела снизить стоимость проведения процедуры банкротства физических лиц. Также компания «Долгам.НЕТ» активно сотрудничает с арбитражными (финансовыми) управляющими, без которых, как известно, проведение процедуры состояться не может. Вся информация представлена на сайте компании «Долгам.НЕТ – банкротство физических лиц» (https://dolgam.net).
С 1 октября 2015 года заявить о банкротстве может любой гражданин РФ. В настоящее время в стране не менее миллиона возможных банкротов, однако, далеко не все из них могут стать участниками процедуры банкротства из-за высокой стоимости. В Москве в 2015 году стоимость процедуры банкротства оценивалась в 250-300 тысяч рублей, сегодня эта сумма меньше – 150 тысяч, но и она слишком высока для большинства. За два года только 5-10% смогли воспользоваться законной возможностью списать и реструктурировать свои долги.
Прежде всего, деньги необходимо перечислить на счет арбитражного суда – требуется 25 300 рублей при подаче заявления о банкротстве. Далее предстоит ряд обязательных затрат (https://dolgam.net/bankrupt-articles/stoimost-protsedury-bankrotstva/) (около 15 000 рублей) во время самой процедуры, но самая большая сумма уйдет на оплату услуг юристов и арбитражных (финансовых) управляющих, которые выполняют немалый объем юридических работ, неся при этом колоссальную ответственность.