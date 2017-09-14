Компания «Долгам.НЕТ» запускает новую программу помощи по процедуре банкротства физических лиц

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С 1 октября 2015 года заявить о банкротстве может любой гражданин РФ. В настоящее время в стране не менее миллиона возможных банкротов, однако, далеко не все из них могут стать участниками процедуры банкротства из-за высокой стоимости. В Москве в 2015 году стоимость процедуры банкротства оценивалась в 250-300 тысяч рублей, сегодня эта сумма меньше – 150 тысяч, но и она слишком высока для большинства. За два года только 5-10% смогли воспользоваться законной возможностью списать и реструктурировать свои долги.Прежде всего, деньги необходимо перечислить на счет арбитражного суда – требуется 25 300 рублей при подаче заявления о банкротстве. Далее предстоит ряд обязательных затрат (https://dolgam.net/bankrupt-articles/stoimost-protsedury-bankrotstva/) (около 15 000 рублей) во время самой процедуры, но самая большая сумма уйдет на оплату услуг юристов и арбитражных (финансовых) управляющих, которые выполняют немалый объем юридических работ, неся при этом колоссальную ответственность.