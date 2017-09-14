В "Липках" прочтут стихи об осени
16 сентября в 16.00 читальный зал сада приглашает на поэтический час "Ах, эта сказочная осень".
"Одна из вечных и прекрасных тем мирового искусства – природа, - объясняют выбор темы организаторы. - Нет ни одного поэта или художника, душа которого не отозвалась бы на ее красоту. Русская литература располагает удивительными произведениями пейзажной лирики".
В ходе вечера в формате открытого микрофона желающие смогут послушать и почитать стихи русских поэтов XIX - XX вв. о прекрасной русской осени.
В рамках мероприятия будет представлена книжная выставка "Поэзия осени".