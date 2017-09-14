Энергетики восстанавливают горячее водоснабжение потребителям Энгельса
Возобновление подачи горячей оды началось ночью 13 сентября.
По информации пресс-службы Саратовского филиала "Т Плюс", завершены работы по врезке сенкционных задвижек на теплофикационной установке диаметром 800 и 1000 мм, находящейся на территории Энгельсской ТЭЦ-3. Для сокращения сроков приостановления горячей воды работы велись круглосуточно.
Ночью 13 сентября энергетики приступили к восстановлению подачи горячей воды потребителям. В настоящее время в системе обеспечена циркуляция, температурный режим соответствует нормативу.
Специалисты энергокомпании отмечают, что сроки восстановления горячего водоснабжения в каждом конкретном доме или ином объекте будут зависеть от оперативных действий обслуживающего персонала системы теплоснабжения.
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