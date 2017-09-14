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Устанавливаются обстоятельства гибели жителя Хвалынского района

Новости
Устанавливаются обстоятельства гибели жителя Хвалынского района

Вчера в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в водоеме, расположенном в одном из населенных пунктов Хвалынского района Саратовской области тела местного жителя, 1951 года рождения.

По данному факту следственным отделом по городу Балаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, днем 11 сентября 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рыбачил на берегу озера неподалеку от одного из населенных пунктов Хвалынского района Саратовской области. Утром следующего дня его тело было обнаружено в воде примерно в полуметре от берега местными жителями. При проведении осмотра места происшествия на теле погибшего видимых телесных повреждений не обнаружено. По предварительным данным его смерть наступила от утопления в воде.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.