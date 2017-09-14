Около 2 тысяч пассажиров воспользовались услугами службы содействия мобильности на железнодорожном вокзале Саратова

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В здании вокзала функционирует пассажирский лифт, на котором можно подняться на все этажи. Установлена «кнопка вызова» для связи с дежурным помощником начальника вокзала.Работники вокзального комплекса готовы оказать помощь маломобильным пассажирам при посадке и высадке в вагон поезда, доставить багаж до машины, организовать сопровождение по территории вокзального комплекса. С начала текущего года за помощью обратились около 2 тыс. человек. Количество обращений увеличилось на 33% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.Напомним, с 2014 года на железнодорожном вокзале Саратов-1 в рамках проекта Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» круглосуточно без выходных дней по многоканальному телефону 8-800-510-11-11 принимаются заявки на оказание помощи. Кроме того, пассажир или его сопровождающий могут обратиться к дежурному помощнику начальника вокзала.