ПФР напоминает о способах формирования накопительной пенсии.

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У большинства работающих граждан накопительная пенсия формировалась главным образом за счет страховых взносов, которые перечисляли за них работодатели в размере 6% от их фонда оплаты труда. С 2014 года поступление новых страховых взносов работодателей на накопительную пенсию граждан приостановлено решением государства, т.е. введен «мораторий».В настоящее время все страховые взносы работодателей за своих работников в полном объеме (22% от фонда оплаты труда) направляются в распределительную систему на формирование страховых пенсий.Это не означает сокращение пенсионных прав или снижение будущего размера пенсии граждан. Суммы страховых взносов в полном объеме отражаются на индивидуальных лицевых счетах и участвуют в формировании пенсии в полном объеме. При этом ранее сформированные пенсионные накопления инвестируются на финансовом рынке. Накопительная пенсия продолжает работать в системе ОПС, но не пополняется новыми страховыми взносами работодателей.Этими средствами, независимо от суммы, застрахованные лица могут управлять путем выбора страховщика (ПФР или НПФ) с целью получения инвестиционного дохода.Если гражданин формирует свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд, то устанавливать и выплачивать накопительную пенсию будет территориальный орган ПФР по месту жительства.Для формирования накопительной пенсии через ПФР нужно выбрать одну из управляющих компаний либо инвестиционный портфель УК:а) инвестиционный портфель УК, отобранной по конкурсу;б) инвестиционный портфель государственных ценных бумаг (ГЦБ) государственной управляющей компании (ГУК);в) расширенный инвестиционный портфель ГУК.