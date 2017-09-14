В центре Саратова пройдет фестиваль "Яркий город"
Мероприятие объединит самые интересные и яркие городские проекты в области искусства, культуры, образования и активного отдыха.
Фестиваль состоится 16 сентября на улице Волжской. По информации пресс-службы городской администрации, взрослых и детей ожидает знакомство с возможностями программирования и робототехники, развивающие занятия, художественные и творческие мастер-классы, открытые уроки по изучению иностранных языков, выставка растений и цветов, показ мультфильмов, созданных детьми, настольные и подвижные игры, ярмарка изделий ручной работы, а также подарки, розыгрыши и приятные сюрпризы. Каждый желающий сможет сфотографироваться в фотозонах.
На главной площадке фестиваля рядом с ретро-трамваем состоятся исторические и современные танцевальные выступления и мастер-классы, яркое косплей-шоу, прозвучит джаз. Фестиваль завершится огненным шоу.
Время работы фестиваля - с 11:00 до 20:00.