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В Саратовской области намолотили почти пять с половиной млн тонн зерна

Новости / АПК
В Саратовской области намолотили почти пять с половиной млн тонн зерна

Лидерами уборочной являются хлеборобы Балашовского и Ершовского районов.

По информации регионального минсельхоза, валовый сбор зерна в региона составил 5,45 млн тонн. Это первый результат в Приволжском федеральном округе (в Республике Татарстан намолочено 4,2 млн тонн, в Оренбургской области - 3,8 млн тонн). В Российской Федерации Саратовская область на 4 месте по валовому сбору зерна. Она уступает только Ростовской области, где намолочено 12,4 млн тонн зерна, Краснодарскому краю (11,4 млн тонн зерна), Ставропольскому краю (9,4 млн тонн зерна).

Более 300 тыс. тонн зерна собрали хлеборобы Балашовского (332 тыс. тонн) и Ершовского (332 тыс. тонн) районов. В шести районах намолочено более 200 тыс. тонн зерновых. В их числе Пугачевский (валовой сбор составил 262 тыс. тонн), Калининский (241 тыс. тонн), Екатериновский (226 тыс. тонн), Краснокутский (227 тыс. тонн), Перелюбский (223 тыс. тонн) и Самойловский (202 тыс. тонн) районы.

В 19-ти районах намолочено более 100 тыс. тонн зерна.

Наивысшая урожайность зерновых культур отмечается в хозяйствах Советского (40,1 ц/га), Балашовского (39,5 ц/га), Новобурасского (34,4 ц/га) и Аркадакского (33,5 ц/га) районов.

Фото http://kubantv.ru