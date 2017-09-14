Саратовцы увидят "яркий" Петербург художника Игоря Петрова
15 сентября в Радищевском музее (корпус на Первомайской) состоится открытие выставки "Дух места" современного петербургского живописца, профессора Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Игоря Петрова.
По информации пресс-службы Радищевского музея, выставка представит более 40 ярких и самобытных пейзажных работ художника, охватывающих тридцатилетний период его творчества (с 1986 по 2017 год).
"Петербург, его исторические пригороды, божественная Кимерия (Крым), Париж, Вене-ция, Толедо и другие европейские города в интерпретации Игоря Петрова предстанут перед зрителем в новых, порой неожиданных образах. Серый пасмурный Петербург в картинах художника – яркий, наполненный энергией и жизненной силой город; Южный Крым – зачарованный заповедный край, где на глазах зрителя оживают исторические, поэтические, этно-графические пласты культурного наследия", - так анонсируют предстоящее событие в музее.
Организаторы пообещали, что декоративная манера, близкая французскому постимпрессионизму, пленительная матовость и светоносность красочного слоя, изысканная фактура, свобода и разнообразие живописной техники также заинтересуют и любителей, и профессионалов.