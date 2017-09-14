Министр Потапов примет участие в расчистке дна Волги
Необычный субботник пройдет 16 сентября на острове Васяткин.
Как сообщили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области, популярность этого места и его близость к городу, к сожалению, имеет негативные последствия – после отдыха горожане оставляют много мусора. Чтобы привлечь внимание к проблеме, организована данная акция.
К участию в субботнике будут привлечены любители подводной охоты. Вместе с министром области – председателем комитета охотничьего хозяйства Игорем Потаповым они опустятся на дно Волги для расчистки водоема. Береговую линию будут убирать сотрудники комитета.
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