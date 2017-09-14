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ПГК снизила простои подвижного состава и на четверть нарастила объем погрузки на Приволжской дороге

Новости
ПГК снизила простои подвижного состава и на четверть нарастила объем погрузки на Приволжской дороге

Саратовский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) на ежегодной встрече с грузоотправителями и подразделениями ОАО «РЖД» представил итоги своей работы в этом году.

«С января по август 2017 года Саратовский филиал ПГК перевез более 3 млн тонн грузов, что на 27% выше уровня прошлого года. Благодаря совместным с грузоотправителями усилиям нам удалось снизить простои подвижного состава на 0,5 суток, дополнительно высвободив под погрузку 2 700 вагонов. На наш взгляд, это весьма ощутимый показатель, особенно в условиях сокращения парка и дефицита вагонов на сети», – рассказал Сергей Титков.

Руководитель филиала также отметил, что ПГК продолжит реализовывать ключевой принцип «меньшим парком – больше грузов» и призвал грузоотправителей к поиску новых резервов для повышения эффективности использования вагонов.

В ходе обсуждения возможного упрощения работы с документами начальник отдела исполнения договоров ПГК департамента по работе с нефтяными компаниями Динара Налетова представила участникам мероприятия новый интерфейс системы электронного документооборота компании.

«Преимущества электронного документооборота высоко оценили ключевые партнеры ПГК, среди которых «Сибирская угольная энергетическая компания», «РН-Транс». С сентября мы перейдем на электронный документооборот с «Руссоль» и «Русский Уголь», а до конца года автоматизируем делопроизводство еще с несколькими крупными грузоотправителями», – рассказала она.

Начальник Приволжского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Дмитрий Горох в своем выступлении отметил пользу долгосрочных контрактов ПГК для грузоотправителей: «ПГК первой из железнодорожных операторов предложила долгосрочные сервисные контракты, что позволяет клиентам контролировать ситуацию и не думать о проблеме поставок сырья или вывоза готовой продукции».

В круглом столе, организованном Саратовским филиалом ПГК, приняли участие представители компаний-грузоотправителей и подразделений ОАО «РЖД», а также руководители центрального аппарата филиала ПГК. В формате конструктивного диалога партнеры обсудили текущие проблемы взаимодействия и меры по обеспечению баланса интересов всех участников рынка грузовых железнодорожных перевозок.

Для справки: АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 134,6 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК формирует железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.