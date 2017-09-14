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Горели шесть гаражей и три дома
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Горели шесть гаражей и три дома

Новости
Горели шесть гаражей и три дома

За минувшие сутки в Саратовской области пожарно–спасательные подразделения ликвидировали 5 пожаров.

Вчера в 20.19 на пульт «01» города Энгельс поступил сигнал о пожаре в гаражах на проспекте Фридриха Энгельса. Горело 6 деревянных гаражей под общей крышей на площади 108 квадратных метров.

В это же время на улице Революционной города Ртищево произошло загорание в двухквартирном жилом деревянном доме. Горели домашние вещи.

Сегодня в 04 часа 40 минут на пульт «01» города Балашов поступил сигнал о пожаре в частном доме на ул. Красноармейской. Площадь пожара составила 84 кв.м, сгорела веранда и кровля дома по всей площади.

В 05 ч. 38 м. на пульт «01» г. Аркадак поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме на ул. Гоголя. Горели домашние вещи в комнате на площади 3 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.