Подготовка саратовских теплосетей к отопсезону идет с использованием современных технологий

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Для того, чтобы сохранить внешний вид пешеходной зоны, ремонт будет проведен с применением прогрессивных технологий, которые позволят обойтись без демонтажа тротуарной плитки на пешеходной зоне и масштабных земляных работ.Учитывая высокую значимость пешеходной зоны для жителей и гостей города, для ремонта подземного трубопровода Саратовский филиал «Т Плюс» привлек специализированную организацию, которая способна выполнить данные работы не только с применением самых современных материалов, но и с минимальным уровнем воздействия на пешеходную зону. По итогам проведенного энергокомпанией мониторинга и конкурентного отбора данной работой занимается ООО ПФ «Стис» (г. Ярославль).С помощью специальной робототехники специалисты подрядчика уже провели дефектологическое обследование трубопровода. По его итогам на объекте в течение недели планируется отремонтировать 166 метров трубопровода. Работы будут проводиться с использованием композитного состава на основе эпоксидных смол германского производства.