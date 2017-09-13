На проспекте Кирова 126 саратовцам сделали прививки от гриппа
Сегодня там работала мобильная бригада по вакцинации населения.
В Саратовской области продолжается организация работы выездных бригад и мобильных центров, проводящих бесплатную иммунизацию граждан. Сегодня мобильный комплекс работал на проспекте Кирова. Как сообщили в региональном минздраве, за несколько часов работы бригады медиков прививку сделали 126 саратовцев.
Мобильный комплекс продолжит свою работу и завтра. Бригада врачей будет находиться на проспекте Кирова (между улицами Вольская и Горького) с 9:00 до 15:30 для проведения вакцинации населения.
Подобные акции проходят и в других оживленных местах областного центра, а также в районах региона. Также жители области могут обратиться в поликлинику по месту жительства для проведения иммунизации.
По информации пресс-службы министерства, в Саратовской области от гриппа уже привито более 426 тысяч человек, в том числе 37 243 детей и 388 204 взрослых. Для проведения вакцинации в регион поставлено 787 тысяч доз вакцины.
Фото http://i.trust.ua