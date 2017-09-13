В Саратовском районе ликвидирован очаг бруцеллеза

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По информации управления ветеринарии правительства области, в ходе оздоровительных мероприятий ветеринарными специалистами проводились системные диагностические исследования животных, содержащихся в хозяйствах деревни, на бруцеллез. После двукратного лабораторного подтверждения отсутствия заболевания у поголовья управлением ветеринарии принято решение об отмене ограничений в населенном пункте.Сообщается, что с этого момента снят запрет на ввоз и вывоз животных на территории хозяйств, ранее неблагополучных по заболеванию. Отменены ограничения на заготовку, вывоз и продажу из д.Юрьевка животных, а также кормов. В населенном пункте разрешена закупка скота у сельчан и продажа поголовья населению для выращивания и откорма.Животноводческая продукция, произведенная в хозяйствах деревни, в настоящее время может использоваться без ограничений.Фото http://tltgorod.ru