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В Саратовском районе ликвидирован очаг бруцеллеза

Новости / АПК
В Саратовском районе ликвидирован очаг бруцеллеза


В связи с выполнением в полном объеме мероприятий по ликвидации очага заболевания на территории деревни Юрьевка с 8 сентября отменены ограничения хозяйственной деятельности.

По информации управления ветеринарии правительства области, в ходе оздоровительных мероприятий ветеринарными специалистами проводились системные диагностические исследования животных, содержащихся в хозяйствах деревни, на бруцеллез. После двукратного лабораторного подтверждения отсутствия заболевания у поголовья управлением ветеринарии принято решение об отмене ограничений в населенном пункте.

Сообщается, что с этого момента снят запрет на ввоз и вывоз животных на территории хозяйств, ранее неблагополучных по заболеванию. Отменены ограничения на заготовку, вывоз и продажу из д.Юрьевка животных, а также кормов. В населенном пункте разрешена закупка скота у сельчан и продажа поголовья населению для выращивания и откорма.

Животноводческая продукция, произведенная в хозяйствах деревни, в настоящее время может использоваться без ограничений.

Фото http://tltgorod.ru