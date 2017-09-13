Получил срок житель Ртищева, по вине которого 12 лет назад погиб человек

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Виктор Саламадин признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, совершенном в 2005 году.По информации СУ СКР по Саратовской области, 12 лет назад в феврале между потерпевшим 1955 года рождения и ранее не знакомым ему мужчиной, находившимися в одном из кафе города Ртищево в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Он возник из-за того, что потерпевший якобы стал оказывать знаки внимания его девушке. В ходе конфликта мужчины вышли на улицу, где молодой человек нанес оппоненту множественные удары кулаками и ногами по голове и туловищу, после чего с места происшествия скрылся.С полученными повреждениями потерпевшего обнаружил сотрудник одного из магазинов, после чего мужчину госпитализировали в лечебное учреждение, где он, несмотря на оказанную помощь, скончался спустя два дня.Спустя несколько месяцев расследования ввиду неустановления причастного к совершению указанного преступления лица уголовное дело было приостановлено.В мае 2017 года получена достоверная информация о лице, причинившем смерть мужчине, в связи с чем производство по делу возобновлено. "Сначала злоумышленник был допрошен в качестве подозреваемого, он дал признательные показания, с его участием проведена проверка показаний на месте с применением средств видеофиксации, после чего видеозаписи следственных действий направлены на психолого-лингвистическую экспертизу. Согласно ее результатам, сообщаемые им сведения о совершении противоправного деяния в 2005 году, являются достоверными. Кроме того, установлены лица, которым злоумышленник спустя много лет рассказал о совершенном им преступлении. Впоследствии в ходе допросов в качестве свидетелей они подтвердили данные сведения. Также следователями установлены присутствующие в кафе во время начала конфликта между мужчинами граждане, а также сотрудник магазина, который первым обнаружил потерпевшего, они допрошены в качестве свидетелей по обстоятельствам произошедшего", - рассказали в пресс-службе следственного управления.Саламадин полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы сотбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото https://mediazavod.ru