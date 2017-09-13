13 сентября 2017 09:41 СРЕДА
Новости
19:00 | 12 сентября
На проспекте Кирова 126 саратовцам сделали прививки от гриппа
18:10 | 12 сентября
В Саратовском районе ликвидирован очаг бруцеллеза
17:18 | 12 сентября
Получил срок житель Ртищева, по вине которого 12 лет назад погиб человек
16:25 | 12 сентября
Саратовские техникумы продемонстрировали свои возможности потенциальным абитуриентам
15:33 | 12 сентября
В Саратовской области продолжается Всероссийский субботник «Зеленая Россия»
14:48 | 12 сентября
Снижены параметры подачи холодной воды некоторым потребителям города
13:55 | 12 сентября
Изменится график движения пригородных поездов в Саратовском регионе ПривЖД
12:44 | 12 сентября
ПФР торопит страхователей с отчетностью
10:57 | 12 сентября
В Екатериновском районе в огне погиб мужчина
10:05 | 12 сентября
85,6 тысяч тонн молока произведено в Саратовской области
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Получил срок житель Ртищева, по вине которого 12 лет назад погиб человек

Новости / ЧП
Получил срок житель Ртищева, по вине которого 12 лет назад погиб человек


Виктор Саламадин признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, совершенном в 2005 году.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 12 лет назад в феврале между потерпевшим 1955 года рождения и ранее не знакомым ему мужчиной, находившимися в одном из кафе города Ртищево в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Он возник из-за того, что потерпевший якобы стал оказывать знаки внимания его девушке. В ходе конфликта мужчины вышли на улицу, где молодой человек нанес оппоненту множественные удары кулаками и ногами по голове и туловищу, после чего с места происшествия скрылся.

С полученными повреждениями потерпевшего обнаружил сотрудник одного из магазинов, после чего мужчину госпитализировали в лечебное учреждение, где он, несмотря на оказанную помощь, скончался спустя два дня.

Спустя несколько месяцев расследования ввиду неустановления причастного к совершению указанного преступления лица уголовное дело было приостановлено.

В мае 2017 года получена достоверная информация о лице, причинившем смерть мужчине, в связи с чем производство по делу возобновлено. "Сначала злоумышленник был допрошен в качестве подозреваемого, он дал признательные показания, с его участием проведена проверка показаний на месте с применением средств видеофиксации, после чего видеозаписи следственных действий направлены на психолого-лингвистическую экспертизу. Согласно ее результатам, сообщаемые им сведения о совершении противоправного деяния в 2005 году, являются достоверными. Кроме того, установлены лица, которым злоумышленник спустя много лет рассказал о совершенном им преступлении. Впоследствии в ходе допросов в качестве свидетелей они подтвердили данные сведения. Также следователями установлены присутствующие в кафе во время начала конфликта между мужчинами граждане, а также сотрудник магазина, который первым обнаружил потерпевшего, они допрошены в качестве свидетелей по обстоятельствам произошедшего", - рассказали в пресс-службе следственного управления.

Саламадин полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото https://mediazavod.ru