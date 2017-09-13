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Саратовские техникумы продемонстрировали свои возможности потенциальным абитуриентам

Новости
Саратовские техникумы продемонстрировали свои возможности потенциальным абитуриентам


В сквере «Дружба народов» Саратова состоялся «Фестиваль профессий - 2017».

По информации администрации Заводского района, преподаватели и студенты техникумов представили гостям мероприятия набор специальностей, которые можно получить в этих учебных заведениях, а также постарались показать то, чем живут их учреждения. Посетителям продемонстрировали свои достижения, технику, роботов. Также состоялись показательные выступления, парикмахеры и повара-оформители провели мастер-классы.

Так, колледжем машиностроения и энергетики СГТУ имени Гагарина Ю.А. подготовлена выставка технических работ. С помощью наглядных экспонатов гости фестиваля могли попробовать себя в роли электриков, техников и программистов.

Саратовским областным химико-технологическим техникумом подготовлены стенды, ознакомившись с которыми можно было узнать немало полезной информации о профессиях, востребованных на предприятиях нефтегазохимической отрасли.

Студенты техникума строительных технологий и сферы обслуживания продемонстрировали, какими навыками владеют повара и парикмахеры-студенты.

Помимо познавательных площадок, для участников были организованы развлечения: танцевальный флешмоб, сольные выступления, конкурсы. Большой интерес вызвала викторина от информационного сервиса на знание Саратова.

Активным участникам праздника дарили сертификаты от спортивного центра.