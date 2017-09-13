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В Саратовской области продолжается Всероссийский субботник «Зеленая Россия»

Новости


Саратовской области продолжается Всероссийский субботник «Зеленая Россия».

Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия», посвященный Году экологии и ООПТ стартовал по всей стране в субботу 2 сентября. Главной его целью стало вовлечение граждан в дело защиты природы и экодобровольчества.

Проведение субботника активно поддержали администрации муниципальных образований – в парках, скверах, на улицах городов и районов, территориях водоохранных зон проведены широкомасштабные мероприятия по благоустройству и уборке мусора.

За две недели в мероприятиях по улучшению экологического состояния на территории Саратовской области приняло участие более 60 тысяч жителей.

Эко-проект продолжается и будет проходить на территории всех муниципальных образований региона до 30 сентября.
Мероприятия Всероссийского субботника посвящены не только уборке городов, но и особо охраняемым природным территориям. Так, 8 сентября сотрудники министерства природных ресурсов и экологии области совместно с коллегами из Управления Росприроднадзора по Саратовской области основной площадкой для генеральной уборки в Саратове выбрали природный парк «Кумысная поляна». За несколько часов сотрудники ведомств привели в порядок часть парка, который, как и другие часто посещаемые жителями города уголки природы, нуждается в постоянной защите и охране.

Эстафету по благоустройству приняли в Энгельсе, где студенты отделения «Лабораторная диагностика» Энгельсского медколледжа очистили от мусора и сухой травы территорию около своего учебного заведения площадью 300 кв. м. А до этого, сотрудники детского сада №78 и УК «Мул-Авто» присоединились к акции «Зеленая Россия», проведя масштабную уборку территории детсада и его санитарной зоны. С помощью управляющей компании, которая подключила три единицы техники и своих работников, общими усилиями был убран сухостой, собран мусор, проведена опиловка деревьев. По словам сотрудников детского сада, мероприятия по уборке и благоустройству территории учреждения будут продолжены, в скором времени на участке появятся своя метеоплощадка, где дети самостоятельно будут вести наблюдения за погодой, а также будет организована столовая для птиц.

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» продолжился 9 сентября в Корольковом саду. В нем приняли участие 300 человек – сотрудники ГУ МЧС России по Саратовской области, студенты аграрного и технического университетов, архитектурно-строительного колледжа и профессионально-педагогического колледжа им. Ю.А.Гагарина, обучающиеся на специальностях МЧС, учащиеся классов «Юный пожарный-спасатель» образовательных организаций г. Саратова. Субботник прошёл в виде игры. 15 команд в течение трех часов собрали 10 кубометров мусора, более 6 кубометров пластика и несколько сотен килограммов стекла, которые в последующем пойдут на переработку.

Субботник продлится до 30 сентября 2017 года, поэтому каждый житель Саратовской области еще может принять в нем посильное участие в удобное для себя время.