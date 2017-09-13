13 сентября 2017 09:41 СРЕДА
Новости
19:00 | 12 сентября
На проспекте Кирова 126 саратовцам сделали прививки от гриппа
18:10 | 12 сентября
В Саратовском районе ликвидирован очаг бруцеллеза
17:18 | 12 сентября
Получил срок житель Ртищева, по вине которого 12 лет назад погиб человек
16:25 | 12 сентября
Саратовские техникумы продемонстрировали свои возможности потенциальным абитуриентам
15:33 | 12 сентября
В Саратовской области продолжается Всероссийский субботник «Зеленая Россия»
14:48 | 12 сентября
Снижены параметры подачи холодной воды некоторым потребителям города
13:55 | 12 сентября
Изменится график движения пригородных поездов в Саратовском регионе ПривЖД
12:44 | 12 сентября
ПФР торопит страхователей с отчетностью
10:57 | 12 сентября
В Екатериновском районе в огне погиб мужчина
10:05 | 12 сентября
85,6 тысяч тонн молока произведено в Саратовской области
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Снижены параметры подачи холодной воды некоторым потребителям города

Новости


В связи с проведением необходимых ремонтных работ на городском водопроводе сегодня, 12 сентября 2017, снижены параметры подачи холодной воды следующим потребителям города:

- с 11.30 до 17.00 – дома №№9/11 и 13/17 по 2-му Детскому пр., 10/16 по 3-му Детскому пр., №25 по 3-му Комсомольскому пр., №52/64 по ул. Клочкова;

- с 12.20 до 18.00 – многоквартирные жилые дома по улицам: Гранатная (дома №№1, 4, 5); Гранатный проезд (дом №2); Генерала Захарова (дома №№18, 22, 40, 55, 58, 60, 62, 69, 71); 1-я Аптечная (дома №№20, 26), а также частные домовладения по улицам: Курдюмская (от ул. Суворова до 2-го Украинского проезда); Суворова (от ул. Генерала Захарова до ул. Новая); 2-й Аптечный проезд; 1-я Аптечная; Генерала Захарова (от ул. Замковая до ул. Новая); 3-й Курдюмский проезд; Замковая; Алексеевская (от ул. Генерала Захарова до ул. Братская); Гранатная; Волгоградская; Часовая; Ракетная; Новая (от Замкового проезда до ул. Украинская); Гранатный проезд; 1-й Волгоградский проезд; Братская; Ямская; 1-й Ямской проезд; Добряковский тупик; Украинская (от ул. Генерала Захарова до ул. Братская); 1-й Слободской проезд; Тверская (от ул. Украинская до ул. Посадского); 3-й и 4-й Украинские проезды; Тверской проезд, Крутой тупик, 3-й Нижний проезд (от ул. Посадского до ул. Крайняя); Дачная (от ул. Посадского до 4-го Украинского проезда).

МУПП «Саратовводоканал» приносит жителям свои извинения за возможные неудобства.