Изменится график движения пригородных поездов в Саратовском регионе ПривЖД

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20 сентября 2017 года из-за снижения пассажиропотока отменяются следующие пригородные поезда:- №6471 сообщением Примыкание – Аткарск: отправление со ст. Примыкание в 05:24, прибытие на ст. Аткарск в 08:08;- №6418 сообщением Аткарск – Саратов-1: отправление со ст. Аткарск в 18:43, прибытие на ст. Саратов-1 в 21:07;- №6311 сообщением Примыкание – Сухой Карабулак: отправление со ст. Примыкание в 05:01, прибытие на ст. Сухой Карабулак в 08:18;- №6128 сообщением Сухой Карабулак – Анисовка: отправление со ст. Сухой Карабулак в 17:07, прибытие на ст. Анисовка в 20:24.Обращаем внимание пассажиров, что 23 и 24 сентября данные поезда будут курсировать.В связи с окончанием дачного сезона с 27 сентября 2017 года отменяются следующие пригородные поезда:- №6311 сообщением Примыкание – Сухой Карабулак (среда, суббота, воскресенье);- №6471 сообщением Примыкание – Аткарск (среда, суббота, воскресенье);- №6309 сообщением Саратов-1 – Тарханы (среда, суббота, воскресенье);- №6478 сообщением Тарханы – Анисовка (среда, суббота, воскресенье);- №6128 сообщением Сухой Карабулак – Анисовка (среда, суббота, воскресенье);- №6418 сообщением Аткарск – Саратов-1 (среда, суббота, воскресенье);-№6312 сообщением Татищево – Примыкание (среда, суббота, воскресенье).Время прибытия и отправления поездов – местное.Более подробно об изменении расписания пригородных поездов можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК» (www.saratovskayappk.ru), через мобильное приложение «Пригород», а также по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).