Изменится график движения пригородных поездов в Саратовском регионе ПривЖД
В график движения пригородных поездов в Саратовском регионе будут внесены изменения.
20 сентября 2017 года из-за снижения пассажиропотока отменяются следующие пригородные поезда:
- №6471 сообщением Примыкание – Аткарск: отправление со ст. Примыкание в 05:24, прибытие на ст. Аткарск в 08:08;
- №6418 сообщением Аткарск – Саратов-1: отправление со ст. Аткарск в 18:43, прибытие на ст. Саратов-1 в 21:07;
- №6311 сообщением Примыкание – Сухой Карабулак: отправление со ст. Примыкание в 05:01, прибытие на ст. Сухой Карабулак в 08:18;
- №6128 сообщением Сухой Карабулак – Анисовка: отправление со ст. Сухой Карабулак в 17:07, прибытие на ст. Анисовка в 20:24.
Обращаем внимание пассажиров, что 23 и 24 сентября данные поезда будут курсировать.
В связи с окончанием дачного сезона с 27 сентября 2017 года отменяются следующие пригородные поезда:
- №6311 сообщением Примыкание – Сухой Карабулак (среда, суббота, воскресенье);
- №6471 сообщением Примыкание – Аткарск (среда, суббота, воскресенье);
- №6309 сообщением Саратов-1 – Тарханы (среда, суббота, воскресенье);
- №6478 сообщением Тарханы – Анисовка (среда, суббота, воскресенье);
- №6128 сообщением Сухой Карабулак – Анисовка (среда, суббота, воскресенье);
- №6418 сообщением Аткарск – Саратов-1 (среда, суббота, воскресенье);
-№6312 сообщением Татищево – Примыкание (среда, суббота, воскресенье).
Время прибытия и отправления поездов – местное.
Более подробно об изменении расписания пригородных поездов можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК» (www.saratovskayappk.ru), через мобильное приложение «Пригород», а также по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).