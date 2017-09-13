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ПФР торопит страхователей с отчетностью

Новости
ПФР торопит страхователей с отчетностью

Отделение ПФР по Саратовской области напоминает страхователям региона, что ежемесячную отчетность по персонифицированному учету необходимо предоставить до 15 числа включительно. Дополняющую форму нужно успеть сдать в тот же срок, что и исходную. Обязанность в представлении «нулевой» отчетности по форме СЗВ-М носит рекомендательный характер.

Обращаем внимание, что с текущего года сокращены сроки исправления страхователями ошибочных сведений персонифицированного учета до 5-ти рабочих дней. Страхователь обязан исправить ошибки и представить «дополняющие, отменяющие» сведения в течение пяти рабочих дней. В этом случае финансовые санкции применяться не будут. Если исправленные сведения в течение 5 рабочих дней не представлены, составляется акт о выявлении правонарушения.

За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений предусмотрено применение финансовых санкций в размере 500 рублей в отношении каждого работника.

Напомним, в отчетности отражаются сведения по всем работникам, с которыми заключены: трудовой договор, гражданско-правовой договор, договор авторского заказа, договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы и искусства, издательский лицензионный договор, лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы и искусства.

Если сведения предоставляются по 25 работникам и более, то обязательна электронная форма СЗВ-М. В декабре прошлого года утвержден новый формат сведений о застрахованных лицах формы СЗВ-М. Сведения, предоставленные в старом формате, не пройдут контроль. Такой отчет будет считаться непринятым. За нарушение порядка сдачи отчетности с 2017 года действуют новые штрафные санкции. Если вместо электронного отчета будет сдан бумажный, то ПФР вправе оштрафовать организацию на 1000 руб. Норма касается исходных и дополняющих форм отчета.

Проконсультироваться по заполнению формы СЗВ-М можно в любом территориальном органе Пенсионного фонда России.