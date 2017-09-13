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В Екатериновском районе в огне погиб мужчина

Новости
В Екатериновском районе в огне погиб мужчина

За прошедшие сутки в Саратовской области пожарно–спасательные подразделения ликвидировали 10 пожаров, из них в районах области – 6, в г. Саратов – 4.

Вчера в шесть утра на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном доме в селе Бакуры Екатериновского района. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина 1963 года рождения.

11 сентября в 12.45 загорелся нежилой дом на улице Шехурдина в Ленинском районе. Площадь пожара составила 30 "квадрата". На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.

В 17.23 на пульт «01» районного поселка Лысые Горы поступил сигнал о пожаре в частном доме. Как выяснилось, пятилетний мальчик нашел дома спички и решил напугать кошку. Сам, испугавшись огня, он бросил спички на диван, из-за чего диван и загорелся. К счастью на пожаре никто не пострадал. Площадь пожара составила три квадратных метра.

Сегодня около трех часов ночи на пульт «01» Саратова поступил сигнал о загорании 3-х автомобилей на открытой площадке на уице Астраханской. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Горели автомобили: «Рено Логан», «Киа Рио» и «ВАЗ-2104». На тушение выезжала 1 единица техники, 5 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

12 сентября в 05 ч. 31 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о возгорании в ТК «Шарик» (Заводской район). Горело холодильное оборудование на площади 70 кв.м. На тушение выезжали 10 единиц техники, 37 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.