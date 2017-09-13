85,6 тысяч тонн молока произведено в Саратовской области
По оперативным данным министерства сельского хозяйства области в сельхозпредприятиях произведено 85,6 тысяч тонн молока.
Валовой надой молока за сутки составил 335 тонн, надой молока от коровы за сутки - 15,6 кг (+1,0 кг к 2016 году), с начала года у населения закуплено 25,2 тыс. тонн молока.
В производстве молока лидируют Марксовский (35598 тонн), Базарно-Карабулакский (7557 тонн), Татищевский (4792 тонны), Калининский (4730 тонн), Пугачевский (4412 тонн) муниципальные районы.
Надой молока на 1 корову за сутки выше среднеобластного показателя в сельхозпредприятиях Марксовского (21,3 кг), Энгельсского (19,4 кг), Екатериновского (16,8 кг), Базарно-Карабулакского (16,7 кг), Пугачевского (16,6 кг), Саратовского (16,0 кг), и Петровского (15,8) муниципальных районов.