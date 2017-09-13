13 сентября 2017 09:42 СРЕДА
Новости
19:00 | 12 сентября
На проспекте Кирова 126 саратовцам сделали прививки от гриппа
18:10 | 12 сентября
В Саратовском районе ликвидирован очаг бруцеллеза
17:18 | 12 сентября
Получил срок житель Ртищева, по вине которого 12 лет назад погиб человек
16:25 | 12 сентября
Саратовские техникумы продемонстрировали свои возможности потенциальным абитуриентам
15:33 | 12 сентября
В Саратовской области продолжается Всероссийский субботник «Зеленая Россия»
14:48 | 12 сентября
Снижены параметры подачи холодной воды некоторым потребителям города
13:55 | 12 сентября
Изменится график движения пригородных поездов в Саратовском регионе ПривЖД
12:44 | 12 сентября
ПФР торопит страхователей с отчетностью
10:57 | 12 сентября
В Екатериновском районе в огне погиб мужчина
10:05 | 12 сентября
85,6 тысяч тонн молока произведено в Саратовской области
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

85,6 тысяч тонн молока произведено в Саратовской области

Новости
85,6 тысяч тонн молока произведено в Саратовской области

По оперативным данным министерства сельского хозяйства области в сельхозпредприятиях произведено 85,6 тысяч тонн молока.

Валовой надой молока за сутки составил 335 тонн, надой молока от коровы за сутки - 15,6 кг (+1,0 кг к 2016 году), с начала года у населения закуплено 25,2 тыс. тонн молока.

В производстве молока лидируют Марксовский (35598 тонн), Базарно-Карабулакский (7557 тонн), Татищевский (4792 тонны), Калининский (4730 тонн), Пугачевский (4412 тонн) муниципальные районы.

Надой молока на 1 корову за сутки выше среднеобластного показателя в сельхозпредприятиях Марксовского (21,3 кг), Энгельсского (19,4 кг), Екатериновского (16,8 кг), Базарно-Карабулакского (16,7 кг), Пугачевского (16,6 кг), Саратовского (16,0 кг), и Петровского (15,8) муниципальных районов.