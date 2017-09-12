Новый очаг АЧС обнаружен в Саратовской области

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По информации управления ветеринарии правительства области, вирус обнаружен в личном подсобном хозяйстве сельчанина. С сегодняшнего дня в Семеновке объявлен карантин. Ветеринарная служба проводит мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции из очага.В частности, проведена дезинфекция территории подворья, где зафиксирована вспышка АЧС. В населенном пункте несет круглосуточное дежурство охранно-карантинный пост. На время карантина в селе и на территории всего района будут действовать запреты, предусмотренные ветеринарными правилами борьбы с АЧС.В управлении напомнили, что ранее карантин из-за африканской чумы среди диких кабанов был введен на части природной территории, расположенной в охотничьем угодье Еланское (вблизи х.Тупилкино Балаковского района). Незамедлительно приняты меры, предусмотренные правилами борьбы с АЧС. Туша павшего кабана уничтожена безопасным способом. Территория очага продезинфицирована. В зоне риска распространения заболевания введены ограничения.В очаге и инфицированном объекте на время карантина запрещены все виды охоты. Проводятся только мероприятия по регулированию численности охотничьих ресурсов. Под запретом мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели. На инфицированной территории не разрешается заготовка кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных.Ограничения наложены также на ряд охотничьих хозяйств Балаковского, Марксовского и Энгельсского районов, вошедших во вторую угрожаемую зону.Фото http://img2.stavropolye.tv