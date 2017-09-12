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Саратовцы приглашаются на "Большой этнографический диктант"

Новости
Саратовцы приглашаются на "Большой этнографический диктант"

3 ноября в каждом субъекте Российской Федерации пройдет Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант».

В этом году акция приурочена ко Дню народного единства. Результаты диктанта будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря. Организаторами диктанта являются Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. В этом году мероприятие пройдет не только в России, но и на площадках зарубежных представительств Россотрудничества.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания участников о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, состоящие из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.