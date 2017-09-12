У воспитанников саратовских интернатов - второе место на «Спортивном Олимпе Приволжья 2017»

просмотров: 130

Спартакиада проводится в рамках проекта Приволжского федерального округа по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство», реализуемого под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Михаила Бабича.Сборную команду Саратовской области представили воспитанники школы-интерната г. Пугачева и детского дома с.Белогорное Вольского района. В течение двух дней ребята из всех регионов Приволжья соревновались в восьми спортивных дисциплинах: плавание, мини-футбол, шашки, волейбол, дартс, легкоатлетическая эстафета, стритбаскетбол, настольный теннис. Многие участники пробовали свои силы сразу в нескольких видах спорта.По результатам соревнований - личных и общекомандных зачетов - определились команды-победительницы. Два первых места поделили команды из Республик Мордовия и Удмуртия. Второе место заняла команда Саратовской области.От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича финалистов поздравил заместитель полпреда Игорь Паньшин. «Уровень соревнований очень высокий. Все команды прошли серьезный отбор и сегодня здесь за звание лучших сражались сильнейшие. Спорт в Приволжском федеральном округе поставлен на самый высокий уровень. России нужна здоровая и спортивная нация», - отметил Игорь Паньшин.Победителям и призерам вручили медали, дипломы, кубки, ценные подарки, всем участникам – памятные наборы с символикой Спартакиады, - сообщает пресс-служба полпреда ПФО.