Жительницу Энгельсского района обвиняют в убийстве сожителя
Следственный отдел по городу Энгельс СУ СК РФ по Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Энгельсского района.
По данным следствия, вечером 8 сентября 2017 года, находясь в жилом доме одного из поселков Энгельсского района, 35-летняя женщина выпивала с сожителем. Во время распития спиртного между ними произошла ссора, в ходе которой женщина кухонным ножом нанесла удар в грудь 40-летнему мужчине. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Согласно экспертному заключению причиной смерти стало проникающее колото-резаное ранение груди с повреждением левого легкого.
В настоящее время злоумышленница задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.