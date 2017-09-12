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Жительницу Энгельсского района обвиняют в убийстве сожителя

Новости
Жительницу Энгельсского района обвиняют в убийстве сожителя

Следственный отдел по городу Энгельс СУ СК РФ по Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Энгельсского района.

По данным следствия, вечером 8 сентября 2017 года, находясь в жилом доме одного из поселков Энгельсского района, 35-летняя женщина выпивала с сожителем. Во время распития спиртного между ними произошла ссора, в ходе которой женщина кухонным ножом нанесла удар в грудь 40-летнему мужчине. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Согласно экспертному заключению причиной смерти стало проникающее колото-резаное ранение груди с повреждением левого легкого.

В настоящее время злоумышленница задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.