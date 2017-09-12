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На дне оврага обнаружено тело женщины

Новости
На дне оврага обнаружено тело женщины

Вчера утром на дне оврага вблизи одной из баз отдыха, расположенной неподалеку от села Усть-Курдюм Саратовского района, местные жители обнаружили тело женщины без внешних признаков насильственной смерти.

По этому факту следственный отдел по городу Саратов СУ СК РФ по Саратовской области начал доследственную проверку.

По предварительным данным, 10 сентября ночью жительница города Саратова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращалась на базу отдыха от своих знакомых, проживающих на территории соседней турбазы. Потерпевшая шла по тропе вдоль оврага и, оступившись, упала вниз. Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти стала тупая травма шеи.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.