12 сентября 2017 09:06 ВТОРНИК
Новости
19:00 | 11 сентября
Новый очаг АЧС обнаружен в Саратовской области
18:05 | 11 сентября
Саратовцы приглашаются на "Большой этнографический диктант"
17:08 | 11 сентября
У воспитанников саратовских интернатов - второе место на «Спортивном Олимпе Приволжья 2017»
16:11 | 11 сентября
Жительницу Энгельсского района обвиняют в убийстве сожителя
15:18 | 11 сентября
В три дома центральной части Саратова изменены параметры подачи холодной воды
14:22 | 11 сентября
Сроки охоты на пушного зверя, утку, кабана и сурка в Саратовской области изменены
13:38 | 11 сентября
На дне оврага обнаружено тело женщины
12:43 | 11 сентября
Школам региона поставят семьдесят новых автобусов
11:50 | 11 сентября
Саратовцы отпраздновали День города
10:57 | 11 сентября
В минувшие выходные в огне пострадала женщина
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Школам региона поставят семьдесят новых автобусов

Новости


По сообщению регионального министерства образования, в школы Саратовской области поступит 70 новых школьных автобусов.

Соответствующие распоряжение от 6 сентября 2017 года №1921-р опубликовано на сайте Правительства Российской Федерации.

Школьные автобусы будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО «Автомобильный завод "ГАЗ"», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Павловский автобусный завод», ООО «Курганский автобусный завод», ООО «Волгабас».

Предусмотрена поставка 1549 школьных автобусов в субъекты федерации, в том числе 268 школьных автобусов вместимостью 10–12 человек, 207 школьных автобусов вместимостью 13–20 человек, 1000 школьных автобусов вместимостью 22–24 человека и 74 школьных автобуса вместимостью более 30 человек.

Саратовская область получит 70 школьных автобусов, из них 18 машин вместимостью 10-12 человек, 16 школьных автобусов вместимостью 13–20 человек и 36 школьных автобусов вместимостью 22–24 человека.