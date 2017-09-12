Школам региона поставят семьдесят новых автобусов
По сообщению регионального министерства образования, в школы Саратовской области поступит 70 новых школьных автобусов.
Соответствующие распоряжение от 6 сентября 2017 года №1921-р опубликовано на сайте Правительства Российской Федерации.
Школьные автобусы будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО «Автомобильный завод "ГАЗ"», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Павловский автобусный завод», ООО «Курганский автобусный завод», ООО «Волгабас».
Предусмотрена поставка 1549 школьных автобусов в субъекты федерации, в том числе 268 школьных автобусов вместимостью 10–12 человек, 207 школьных автобусов вместимостью 13–20 человек, 1000 школьных автобусов вместимостью 22–24 человека и 74 школьных автобуса вместимостью более 30 человек.
Саратовская область получит 70 школьных автобусов, из них 18 машин вместимостью 10-12 человек, 16 школьных автобусов вместимостью 13–20 человек и 36 школьных автобусов вместимостью 22–24 человека.