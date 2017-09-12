Саратовцы отпраздновали День города

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"В субботу, 9 сентября, ставший уже традиционным фестиваль «Один день из жизни средневекового города широко распахнул свои двери для всех, кому интересны история родного края, быт и нравы ушедших эпох. Организаторы фестиваля подготовили три площадки: историческую, археологическую и развлекательную. Все желающие могли осмотреть археологический раскоп, увидеть работу кузнечных, гончарных, стекольных дел мастеров, послушать современные и средневековые музыкальные композиции.В рамках фестиваля «Яркий город» на ул. Волжская были организованы творческие мастер-классы и игры, работали выставки, ярмарки изделий ручной работы и садовых растений.На Набережной Космонавтов для жителей и гостей города с концертной программой выступил эстрадный оркестр «Bright light».Впервые в нашем городе состоялся открытый конкурс-фестиваль бардовской и авторской песни «Бард-Экспресс». Из 70 конкурсантов жюри выбрало лучших исполнителей, которые затем приняли участие в гала-концерте на площади им. Ю.А. Гагарина.Управлением по физической культуре и спорту городской администрации совместно с Федерацией силового экстрима проведен открытый городской турнир по силовому экстриму «Богатырские забавы». Сильнейшие люди в этот день удивляли горожан своими невероятными способностями: поднимали бревна и шары весом более 100 кг, соревновались в метании гири и «кантовали» покрышки.У памятника Саратовской гармошке прошел фестиваль исполнителей на саратовской гармонике «Играй, гармонь!» и национальных фольклорных ансамблей «Хоровод».Вечером на Театральной площади была организована масштабная концертная программа «С днем рождения, Саратов!», участие в которой приняла популярная певица Ханна. Завершился праздник красочным фейерверком.В воскресенье, 10 сентября, на балконе консерватории выступил оркестр духовых инструментов Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова под руководством дирижера, Заслуженного артиста РФ Александра Жигайло. Музыканты исполнили вальсы, польки, марши и популярную музыку", - сообщает пресс-служба городской администрации.