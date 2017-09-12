Саратовцы отпраздновали День города
В мероприятиях ко Дню города приняли участие около 100 тысяч саратовцев.
"В субботу, 9 сентября, ставший уже традиционным фестиваль «Один день из жизни средневекового города широко распахнул свои двери для всех, кому интересны история родного края, быт и нравы ушедших эпох. Организаторы фестиваля подготовили три площадки: историческую, археологическую и развлекательную. Все желающие могли осмотреть археологический раскоп, увидеть работу кузнечных, гончарных, стекольных дел мастеров, послушать современные и средневековые музыкальные композиции.
В рамках фестиваля «Яркий город» на ул. Волжская были организованы творческие мастер-классы и игры, работали выставки, ярмарки изделий ручной работы и садовых растений.
На Набережной Космонавтов для жителей и гостей города с концертной программой выступил эстрадный оркестр «Bright light».
Впервые в нашем городе состоялся открытый конкурс-фестиваль бардовской и авторской песни «Бард-Экспресс». Из 70 конкурсантов жюри выбрало лучших исполнителей, которые затем приняли участие в гала-концерте на площади им. Ю.А. Гагарина.
Управлением по физической культуре и спорту городской администрации совместно с Федерацией силового экстрима проведен открытый городской турнир по силовому экстриму «Богатырские забавы». Сильнейшие люди в этот день удивляли горожан своими невероятными способностями: поднимали бревна и шары весом более 100 кг, соревновались в метании гири и «кантовали» покрышки.
У памятника Саратовской гармошке прошел фестиваль исполнителей на саратовской гармонике «Играй, гармонь!» и национальных фольклорных ансамблей «Хоровод».
Вечером на Театральной площади была организована масштабная концертная программа «С днем рождения, Саратов!», участие в которой приняла популярная певица Ханна. Завершился праздник красочным фейерверком.
В воскресенье, 10 сентября, на балконе консерватории выступил оркестр духовых инструментов Саратовской государственной консерватории им. Л.В.
Собинова под руководством дирижера, Заслуженного артиста РФ Александра Жигайло. Музыканты исполнили вальсы, польки, марши и популярную музыку", - сообщает пресс-служба городской администрации.