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У воспитанников саратовских интернатов - второе место на «Спортивном Олимпе Приволжья 2017»
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Жительницу Энгельсского района обвиняют в убийстве сожителя
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Саратовцы отпраздновали День города

Новости
Саратовцы отпраздновали День города

В мероприятиях ко Дню города приняли участие около 100 тысяч саратовцев.

"В субботу, 9 сентября, ставший уже традиционным фестиваль «Один день из жизни средневекового города широко распахнул свои двери для всех, кому интересны история родного края, быт и нравы ушедших эпох. Организаторы фестиваля подготовили три площадки: историческую, археологическую и развлекательную. Все желающие могли осмотреть археологический раскоп, увидеть работу кузнечных, гончарных, стекольных дел мастеров, послушать современные и средневековые музыкальные композиции.

В рамках фестиваля «Яркий город» на ул. Волжская были организованы творческие мастер-классы и игры, работали выставки, ярмарки изделий ручной работы и садовых растений.

На Набережной Космонавтов для жителей и гостей города с концертной программой выступил эстрадный оркестр «Bright light».

Впервые в нашем городе состоялся открытый конкурс-фестиваль бардовской и авторской песни «Бард-Экспресс». Из 70 конкурсантов жюри выбрало лучших исполнителей, которые затем приняли участие в гала-концерте на площади им. Ю.А. Гагарина.

Управлением по физической культуре и спорту городской администрации совместно с Федерацией силового экстрима проведен открытый городской турнир по силовому экстриму «Богатырские забавы». Сильнейшие люди в этот день удивляли горожан своими невероятными способностями: поднимали бревна и шары весом более 100 кг, соревновались в метании гири и «кантовали» покрышки.

У памятника Саратовской гармошке прошел фестиваль исполнителей на саратовской гармонике «Играй, гармонь!» и национальных фольклорных ансамблей «Хоровод».

Вечером на Театральной площади была организована масштабная концертная программа «С днем рождения, Саратов!», участие в которой приняла популярная певица Ханна. Завершился праздник красочным фейерверком.

В воскресенье, 10 сентября, на балконе консерватории выступил оркестр духовых инструментов Саратовской государственной консерватории им. Л.В.

Собинова под руководством дирижера, Заслуженного артиста РФ Александра Жигайло. Музыканты исполнили вальсы, польки, марши и популярную музыку", - сообщает пресс-служба городской администрации.