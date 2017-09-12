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В минувшие выходные в огне пострадала женщина
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В минувшие выходные в огне пострадала женщина

Новости
В минувшие выходные в огне пострадала женщина

За прошедшие выходные на территории Саратовской области пожарно–спасательные подразделения ликвидировали 9 пожаров.

В субботу в три часа ночи на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в кафе «Помидорка» на улице Белоглинской в Октябрьском районе. Горел хозяйственный инвентарь и стена в торговом зале на площади 4 квадратных метра.

9 сентября в 01 ч. 29 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в пос. Индустриальный Екатериновского района. Площадь пожара составила 88 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.

9 сентября в 18 ч. 25 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре на складе мельницы в с. Ахмат Краснокутского района. Площадь пожара составила 10 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 4 человека личного состава.

Вчера в десять вечера на пульт «01» р.п. Екатериновка поступил сигнал о пожаре в частном доме. В результате пожара пострадала женщина 37 лет, с ожогами она была госпитализирована в ЦРБ. Площадь пожара составила 110 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.

Сегодня в Марксе горели два автомобиля: «Фольксваген Поло» и «Хундай Генезис». На тушение выезжали 2 единицы техники, 9 человек личного состава.