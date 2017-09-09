Продолжается прием заявок на фотоконкурс "Я снимаю кино"
Он проходит в рамках открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино "Киновертикаль".
По информации министерства культуры области, участниками фотоконкурса могут стать как отдельные авторы, так и детские киностудии, творческие объединения, студенты, все любители кино. Возраст участников не ограничен.
На конкурс принимаются фотоработы, отражающие процесс съемки фильма, постановочные фото кадров из любимого фильма.
Прием работ завершится 25 сентября. Победители будут определены путем открытого зрительского голосования в социальной сети "ВКонтакте". Итоги конкурса будут подведены в начале октября в рамках открытого фестиваля-конкурса "Киновертикаль". Самые интересные фотоработы будут демонстрироваться в дни проведения фестиваля.
Фото http://gornoaltaysk.ru