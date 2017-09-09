ТЮЗ Киселева откроет программу театрального фестиваля в Самаре

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В Самаре начинает свою работу Двенадцатый Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей "Золотая Репка". Честь открывать фестивальную программу выпала Саратовскому академическому театру юного зрителя им. Ю.П. Киселева.Как рассказали в театре, ТЮЗ получил приглашение приехать на фестиваль сразу с двумя спектаклями из своего репертуара — постановкой главного режиссера театра Алексея Логачева по роману И.А. Гончарова "Обыкновенная история" "Милый Сашенька" и экспериментальной постановкой режиссера Андрея Гончарова по пьесе Светланы Баженовой "Как Зоя гусей кормила". Приглашение показать эти спектакли на фестивале театр получил еще год назад, летом 2016 года после того, как провел на своей площадке Всероссийский фестиваль "Колесо", на который приезжали представители "Золотой Репки". Летом этого года не стало исполнителя главной роли в спектакле "Милый Сашенька" заслуженного артиста России Ильи Володарского. Его роль Петра Ивановича Адуева на фестивале сыграет режиссер спектакля, главный режиссер театра Алексей Логачев. К сожалению, это будут последние показы спектакля. Таким образом коллектив театра решил отдать дань памяти блестящему артисту, дорогому коллеге и близкому другу.Показы спектакля Саратовского ТЮЗа "Милый Сашенька" состоятся 8 и 9 сентября на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького. 10 сентября там же, на планшете Большой сцены будет показан спектакль по пьесе Светланы Баженовой "Как Зоя гусей кормила". Напомним, что в ноябре 2016 года эта постановка вошла в long-list самых заметных спектаклей сезона 2015-2016 по мнению Экспертного совета премии "Золотая маска".Также в основной программе фестиваля-лаборатории значатся показы театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Кургана и Тольятти. В международной программе фестиваля — постановки двух трупп из Китая, творческая лаборатория с участием режиссеров из Швейцарии и Германии.