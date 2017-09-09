На четырех площадках в Саратове пройдут ярмарки «выходного дня»
Завтра, 9 сентября, торговля развернется на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенской и Томской и на рынке «Комсомольский» в одноименном поселке.
Сельскохозяйственные товаропроизводители и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности предложат к реализации плодоовощную продукцию, картофель, бахчевые культуры, яйца, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, молоко и молочные продукты, растительное масло, колбасные изделия, муку, мёд и другие продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
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