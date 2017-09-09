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На четырех площадках в Саратове пройдут ярмарки «выходного дня»
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На четырех площадках в Саратове пройдут ярмарки «выходного дня»

Новости / АПК
На четырех площадках в Саратове пройдут ярмарки «выходного дня»


Завтра, 9 сентября, торговля развернется на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенской и Томской и на рынке «Комсомольский» в одноименном поселке.

Сельскохозяйственные товаропроизводители и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности предложат к реализации плодоовощную продукцию, картофель, бахчевые культуры, яйца, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, молоко и молочные продукты, растительное масло, колбасные изделия, муку, мёд и другие продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Фото http://2.bp.blogspot.com