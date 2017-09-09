Первый кадетский класс открылся в Духовницком районе
По инициативе руководства школы им. Г.И.Марчука районного поселка Духовницкое в новом учебном году один из трех вторых классов стал кадетским.
Прием в класс осуществлялся по письменному заявлению родителей. Обязательным условием является прилежание, хорошая успеваемость и подходящая группа здоровья.
Кадетский класс реализует программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляет допрофессиональную подготовку обучающихся.
Утром занятия для кадетов-второклашек идут по обычному расписанию, а вторая половина дня будет посвящена строевой военной подготовке, классическим танцам, изучению этике и эстетике. В дальнейшем планируется наладить связи школы с военными училищами региона.
В классе обучаются 25 мальчиков и девочек.