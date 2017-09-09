Саратовский театральный институт возобновляет показ дипломных спектаклей
Саратовский театральный институт возобновляет показ дипломных спектаклей в 2017-18 учебном году спектаклем мастерской Григория Аредакова "Друзья".
Постановку в исполнении "аредаковцев" можно посмотреть 5, 29 октября на Малой сцене Саратовского театра драмы имени И.А. Слонова. Начало в 18.30.
В этом году готовится целый ряд интересных премьер дипломных и учебных спектаклей мастерской Григория Аредакова, мастерской Риммы Беляковой и мастерской Игоря Баголея.
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