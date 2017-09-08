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Завершена региональная студенческая олимпиада по экологии

Новости
Завершена региональная студенческая олимпиада по экологии

Вчера в СГТУ имени Гагарина Ю.А. прошло награждение победителей региональной олимпиады по экологии среди студентов 1 - 2 курсов вузов Саратова.

Региональная студенческая олимпиада по экологии, инициатором которой выступило Управление Росприроднадзора по Саратовской области, проходила с 5 по 7 сентября этого года. По замыслу организаторов целью ее проведения стало формирование у студентов экологического мировоззрения, развитие творческих способностей, активизация познавательной и научной деятельности в области фундаментальных и прикладных наук об окружающей среде и укрепление контактов студентов и преподавателей.

В олимпиаде приняли участие 8 команд вузов г.Саратова: СГТУ имени Гагарина Ю.А., СГАУ имени Н.И. Вавилова, СГМУ имени В.И. Разумовского, СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Поволжский институт управления имени Столыпина – филиал РАНХиГС, Саратовская государственная юридическая академия.

Олимпиада проводилась в несколько этапов: компьютерное тестирование; ситуационные задачи и викторина в области оценки качества окружающей среды при её антропогеном загрязнении; практическое задание по методам экологических исследований объектов окружающей среды. В программу также вошли конкурс молодежных проектов и эковернисаж «Зеленые технологии – будущее г. Саратова». В рамках «домашнего задания» участники олимпиады подготовили презентации своих команд, плакаты и видеоролики, посвященные Году экологии.

По результатам всех проведенных испытаний призовые места были распределены следующим образом:

1 место – команда СГМУ имени В.И. Разумовского.

2 место – команда СГТУ имени Гагарина Ю.А. (кафедра экологии).

3 место – команда СГАУ имени Н.И. Вавилова.