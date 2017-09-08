Началась реализация единых социальных проездных билетов на октябрь
По сообщению регионального министерства социального развития, вчера в области началась реализация единых социальных проездных билетов на октябрь 2017 года.
Министерство социального развития рекомендует гражданам позаботиться о приобретении проездных билетов заблаговременно.
В Саратове проездные можно приобрести в одном из 109 пунктов их продажи, в муниципальных районах области – в почтовых отделениях связи.
По всем вопросам приобретения единых социальных проездных билетов можно обращаться в районные учреждения социальной защиты населения и по телефонам «горячей линии»: (845-2) 65-39-22; 65-39-21; 44-11-22; 65-33-78.
При приобретении единого проездного билета льготнику необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на получение данной льготы. Приобретать проездной билет может только сам льготник или его законный представитель на основании доверенности.