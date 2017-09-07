В Саратовской области стартует региональный этап Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче

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"С 18.00 на улице Волжской начет работу «Бульвар современных энергоэффективных технологий», где крупные предприятия расскажут об экономии энергии на производстве и в быту. На площадке фестиваля пройдут мастер-классы по созданию художественных инсталляций из старых ламп накаливания, где каждый желающий сможет принять участие в творческой «утилизации» старых ламп, организована фотозона и баннер-раскраска.Планом фестиваля предусмотрено проведение в сентябре-октябре экологических волонтерских акций, конкурсов детских рисунков на тему энергосбережения, тематической недели энергосбережения, экскурсий для учащихся школ и высших учебных заведений на предприятия ТЭК, лекций по энергосберегающим технологиям для студентов саратовских ВУЗов.Ознакомиться с программой фестиваля можно на официальном сайте регионального министерства строительства и ЖКХ.Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче в 2017 году поддержали 80 регионов страны. #ВместеЯрче - акция по привлечению внимания жителей России к вопросам бережного отношения к энергоресурсам и использованию в быту и на производстве современных энергоэффективных технологий. Фестиваль проводится при активной организационной поддержке министерства энергетики России в сотрудничестве с минобрнауки России, Росмолодежи, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ».Отметим, что за 8 месяцев в регионе введено в эксплуатацию 5 новых блочно-модульных котельных, установлено или заменено 1488 энергоэффективных светильников в системах наружного освещения городов и поселков области, переведено на индивидуальное отопление 528 квартир", - сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ.