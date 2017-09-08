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Академдрама приглашает на экскурсию по закулисью

Новости
Академдрама приглашает на экскурсию по закулисью

В Ночь культуры-2017 Саратовский академический театр драмы имени И.А.Слонова планирует провести для зрителей экскурсию по закулисью.

В связи с этим пресс-служба Академдрамы выступила со следующим объявлением:

"Уважаемые зрители!

8 сентября вы можете стать участниками традиционно проводимой Всероссийской акции «НОЧЬ КУЛЬТУРЫ».

Наш театр приглашает желающих побывать в самой таинственной и недоступной публике части театрального пространства – закулисной.

Опытный и умелый проводник – актриса Вера Григорьевна Феоктистова – проведет вас маршрутами ведущих мастеров сцены, покажет места, куда не ступала нога простого зрителя, поделится личными воспоминаниями, познакомит с редкими театральными профессиями. Вы побываете в «сердце» театра – репетиционном зале, где рождается спектакль, и поговорите с его создателями.

Начало в 18.00

*Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.

Количество мест ограничено".