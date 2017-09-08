Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает на музыкально-поэтическую встречу в «Провинциальном салоне»
Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает 8 сентября в 18.00 на музыкально-поэтическую встречу в «Провинциальном салоне» - «Городские мелодии».
В программе: знакомство с выставкой «Что делать? – театральный роман»; выступление Натальи Муравьевой. Прозвучат под гитару любимые русские и советские песни и романсы разных лет; продолжится вечер дуэтом рояля с флейтой; завершится встреча праздничным калейдоскопом романсов XIX века в исполнении ведущих солистов артистов Саратовского академического театра оперы и балета.
Также в программе праздника экскурсии и театрализации, квесты и концерты, встречи с талантливыми и увлеченными своим делом людьми.