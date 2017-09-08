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ПривЖД провела в Саратовском регионе профилактический рейд «Внимание, переезд!»
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ПривЖД провела в Саратовском регионе профилактический рейд «Внимание, переезд!»

Новости


В Саратовском регионе ПривЖД прошел специальный рейд, направленный на привлечение внимания к проблеме безопасности на железнодорожных переездах «Внимание, переезд!».

Работники Саратовской дистанции пути провели профилактическую акцию на железнодорожном переезде 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский, где в сутки проходит свыше 16 тысяч автомобилей, 110 пар пассажирских и грузовых поездов. В ходе акции железнодорожники раздали автомобилистам около 500 памяток и листовок о правилах безопасного пересечения железнодорожных переездов.

С начала текущего года на территории Саратовской региона произошло 3 дорожно-транспортных происшествия (в 2016 году – 2 ДТП).

Все ДТП произошли по вине водителей автотранспортных средств, которые грубо нарушили правила дорожного движения, выезжая на переезды при запрещающих показаниях автоматической сигнализации и закрытых шлагбаумах, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда, либо из-за неисправности автотранспортного средства.

Приволжская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности на железнодорожных переездах и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Ведь чтобы остановить поезд – нужно время, а чтобы остановить жизнь – всего одно мгновение. Не подвергайте себя, ваших пассажиров, людей, находящихся в поездах и вблизи переезда, опасности!