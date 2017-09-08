8 сентября 2017 18:48 ПЯТНИЦА
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На газораспределительном пункте Энгельсской ТЭЦ-3 досрочно завершены профилактические работы

Новости


Энергетики оперативно завершили профилактические работы на газораспределительном пункте Энгельсской ТЭЦ-3 в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону и перевели станцию обратно, на использование газа.

Специалисты энергокомпании отремонтировали арматуры, системы автоматики и очистили оборудование от шлаков. Работы были завершены на день раньше планового срока.

На период работ станция работала на резервном топливе – мазуте, что никак не повлияло на работу самой станции и обеспечение горячей водой потребителей, входящих в зону ответственности ТЭЦ-3.