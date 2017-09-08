В Саратовской области продолжается операция "Лесовоз"
С 15 августа на территории области идет оперативно-профилактическая акция «Лесовоз», которая продлится до 30 ноября 2017 года.
В период с 15 августа по 5 сентября 2017 года было проведено 98 рейдов в лесах и 68 дежурств на автомобильных дорогах, в которых было задействовано 151должностное лицо – государственные лесные инспектора и сотрудники полиции.
За данный период было осуществлено 62 выезда на места заготовки древесины с целью проверки правил ее заготовки и учета.
На автодорогах области действовало 19 постов, где совместно с сотрудниками ДПС проводились проверки автотранспорта, осуществляющего транспортировку заготовленной древесины на предмет наличия сопроводительных документов. За время проведения акции было проверено 76 транспортных средств, перевозящих древесину.
В результате проведенных мероприятий выявлено 3 случая совершения незаконных рубок лесных насаждений, общим объемом 18,6 куб.м. Размер ущерба, причиненного лесного фонду, составил 43611 руб.