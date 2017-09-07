Гидрометцентр предупреждает о сильном дожде и грозе
По данным Саратовского гидрометцентра сегодня во второй половине дня и завтра, 8 сентября, ночью и днем в большинстве районов области и в г.Саратов ожидается сильный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы до 20 м/с.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности:
- убрать вещи с балконов и лоджий;
- выходя из дома, закрыть окна, отключить все электроприборы;
- по возможности переставить личное транспортное средство на площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев.
Если во время непогоды вы оказались на улице:
- необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении;
- держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций;
- запрещается находиться вблизи ЛЭП;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.