Гидрометцентр предупреждает о сильном дожде и грозе

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В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности:- убрать вещи с балконов и лоджий;- выходя из дома, закрыть окна, отключить все электроприборы;- по возможности переставить личное транспортное средство на площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев.Если во время непогоды вы оказались на улице:- необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении;- держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций;- запрещается находиться вблизи ЛЭП;- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.